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Афганская избирательная комиссия требует обеспечить безопасность кандидатов

Политика

Независимая избирательная комиссия Афганистана потребовала от правительства обеспечить безопасность кандидатов в депутаты нижней палаты афганского парламента

Кабул, 6 сентября 2018, 18:58 — REGNUM  Официальный представитель Независимой избирательной комиссии Афганистана призвал правительство предпринять все необходимые меры по обеспечению безопасности кандидатов в депутаты, сообщает афганское информационное агентство «Пажвок». Он отметил, что в связи с возросшей угрозой насилия в отношении кандидатов правительству необходимо разработать эффективный механизм обеспечения их безопасности.

В свою очередь, представитель избирательной комиссии обязался обеспечить прозрачные и честные выборы.

Напомним, что еще до начала предвыборной кампании в Афганистане были убиты четыре кандидата в депутаты нижней палаты парламента.

Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября 2018 года. Дата проведения выборов дважды переносилась из соображений безопасности и из-за нестабильной обстановки в стране.

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