Афганская избирательная комиссия требует обеспечить безопасность кандидатов

Кабул, , 18:58 — REGNUM Официальный представитель Независимой избирательной комиссии Афганистана призвал правительство предпринять все необходимые меры по обеспечению безопасности кандидатов в депутаты, сообщает афганское информационное агентство «Пажвок». Он отметил, что в связи с возросшей угрозой насилия в отношении кандидатов правительству необходимо разработать эффективный механизм обеспечения их безопасности.

В свою очередь, представитель избирательной комиссии обязался обеспечить прозрачные и честные выборы.

Напомним, что еще до начала предвыборной кампании в Афганистане были убиты четыре кандидата в депутаты нижней палаты парламента.

Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября 2018 года. Дата проведения выборов дважды переносилась из соображений безопасности и из-за нестабильной обстановки в стране.