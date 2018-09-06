Один из районов афганский провинции Бадахшан освобожден от талибов

Файзабад, Афганистан, , 18:50 — REGNUM 5 сентября район Нусаи афганской провинции Бадахшан был очищен от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате продолжавшейся 15 дней военной операции правительственных сил.

Представители местных властей заявили, что в ходе операции талибы понесли серьезные потери. Некоторые боевики продолжают оказывать сопротивление.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», правительственные войска окружили остатки сил талибов, находящиеся в отдалённых деревнях района Нусаи.

Глава полиции провинции Бадахшан Сабер Ариан заявил, что боевики будут выбиты из деревень, как только правительственные войска будут уверены в безопасности мирных жителей.