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Армии мало. Приветствие «Слава Украине!» Киев распространит и на полицию

Политика

Нацистский лозунг пособников Гитлера уже введен для украинских военных в качестве приветствия

Киев, 6 сентября 2018, 18:44 — REGNUM  Нацистское приветствие «Слава Украине!» планируют сделать обязательным для сотрудников украинской нацполиции, сообщает 6 сентября пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, Верховная рада Украины может утвердить лозунг украинских националистов «Слава Украине!» в качестве официального приветствия для полицейских до 16 сентября.

«Приветствие «Слава Украине!» будет закреплено для полицейских. Соответствующие поправки будут внесены в законопроект…, который Верховная рада рассмотрит во втором чтении на следующей неделе», — указано в официальном аккаунте Нацполиции в Facebook.

Напомним, ранее парламент Украины уже принял законопроект, о введении лозунга украинских пособников Гитлера «Слава Украине!» в вооруженные силы страны в статусе официального воинского приветствия вместо привычного «Здравствуйте, товарищи».

Как сообщало ИА REGNUM, приветствие «Слава Украине — Героям слава!» является лозунгом «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лидеры которой Степан Бандера и гауптштурмфюрер СС Роман Шухевич в настоящее время героизируются властями Украины.

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