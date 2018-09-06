Кабул, , 18:46 — REGNUM 4 сентября в президентском дворце в Кабуле прошло собрание командующих силами обороны и безопасности Афганистана, посвященное обеспечению безопасности в стране. Заседание возглавлял глава государства Ашраф Гани.

Согласно заявлению администрации президента, Гани поблагодарил командующих за их смелость, проявленную в ходе борьбы с террористическими группировками.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, командующие представили президенту подробный доклад, касающийся текущей ситуации с безопасностью в стране. На заседании также были рассмотрены меры, необходимые для обеспечения безопасности на предстоящих выборах. Необходимые инструкции были направлены в соответствующие органы.