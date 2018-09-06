Берлускони не планирует создавать единую партию с Сальвини

Рим, , 18:42 — REGNUM Основатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что вопреки утверждениям многих СМИ он не рассматривает возможность создания единой правоцентристской партии, сообщает Agenzia Italia в четверг, 6 сентября.

«Вперед, Италия» не планирует объединяться с «Лигой» Маттео Сальвини, у партии есть собственная программа и хорошие перспективы, добавил Берлускони.

Маттео Сальвини ранее также заявил о том, что «Лига» не планирует объединяться с партией Берлускони.

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Разговоры о возможном объединении правоцентристских партий возобновились после решения суда об изъятии 50 млн евро со счетов «Лиги» — так прокуратура и суд наказали партию за предположительно мошеннические действия ее предыдущего руководства 10-летней давности.

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До парламентских выборов марта 2018 года партии считались союзниками, но «Лига», набрав более 17% голосов, создала правящую коалицию с победителем — «Движением 5 звезд».

Данные социологических опросов показывают, что рейтинг партии Берлускони продолжает снижаться и не превышает 7−8%. Рейтинг «Лиги», в свою очередь, менее чем за год вырос с 14 до 33%, сейчас это самая популярная партия в Италии.

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