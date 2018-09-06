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Пакистан обвинил Индию в нарушении перемирия

Политика

Представители министерства иностранных дел Пакистана потребовали разъяснений у посольства Индии по поводу неспровоцированного нарушения перемирия на Линии Контроля в Кашмире

Пакистан обвинил Индию в нарушении перемирия
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Офицеры ВМС Пакистана с флагом

Исламабад, 6 сентября 2018, 18:52 — REGNUM  Индийские войска нарушили перемирие на Линии Контроля в Кашмире 4 сентября 2018 года, заявило министерство иностранных дел Пакистана. Министерство потребовало разъяснений у посольства Индии за этот инцидент, в ходе которого погиб один мирный житель.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dunya News, пакистанская сторона обвинила Индию в систематическом нарушении перемирия 2003 года, причём отметила, что в результате более чем 2000 нарушений было убито 32 мирных гражданина и ранено 122. Министерство иностранных дел Пакистана назвало нарушения огня вооружёнными силами Индии «угрозой региональному миру и безопасности» и отметило, что их результатом может стать «стратегический просчёт».

В 2017 году вооружённые силы Индии провели серию «хирургических ударов» по территории за Линией контроля, в ответ на атаки боевиков, предположительно с территории, контролируемой Пакистаном.

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