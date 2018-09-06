В Югре объявил голодовку снятый с выборов единоросс

Нефтеюганск, Югра, , 18:45 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) кандидат, которого сняли с выборов в гордуму по решению суда, якобы обвинив в подкупе избирателей воздушными шарами, объявил бессрочную сухую голодовку. Но не всё так просто, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Член «Единой России» Дмитрий Третьяков был ранее обвинён самовыдвиженкой Анаид Шишкиной в подкупе избирателей, и суд согласился с её доводами. Речь шла якобы о подкупе воздушными шарами, которые раздавал кандидат.

Объявив голодовку, Дмитрий Третьяков, по его словам, показывает абсурдность решения суда. Кроме того, он вышел 5 сентября на одиночный пикет у центрального городского фонтана, чтобы собрать подписи под обращением президенту РФ Владимиру Путину и председателю ЦИК Элле Памфиловой. Голодовка продолжится. по мнению наблюдателей, до 7 сентября, когда суд вынесет решение по апелляции Третьякова. Хотя сам снятый кандидат называет её «бессрочной».

Адвокат Юрий Исхаков, участвовавший в судебном заседании, сообщил «ЮграPRO» о том, о чём кандидат Дмитрий Третьяков умалчивает. Шарики — вторичны, первична использованная в агитационных печатных материалах карты Нефтеюганска от компании «ДубльГИС». Там несколько чисто юридических нюансов относительно интеллектуальной собственности. Что касается воздушных шаров, то они раздавались несовершеннолетним, говорит адвокат.

«Причем на этих шарах, если кандидат Третьяков предполагал, что это агитационный печатный материал, вопреки требованиям закона отсутствовали выходные данные, то есть не был указан тираж или количество этих шаров, которые были изготовлены, ни изготовитель, ни номер счета, с которого осуществлялась оплата. Это обязательное требование закона, а Третьяков не может ставить себя выше закона, если он претендует на депутатский мандат. Кроме того, раздавать продукцию несовершеннолетним вообще законом категорически запрещено, потому что раздача какой-либо продукции несовершеннолетним влечет за собой формированию у потенциальных избирателей и родителей, которые проживают в данном избирательном округе, соответствующего образа лица через детей», — поясняет юрист.

Отметим, в Нефтеюганске «разыгрывается» лишь один мандат в гордуму. Без Дмитрия Третьякова на одно место в муниципальном парламенте претендуют девять человек. Довыборы в думу Нефтеюганска запланированы, как и по всей стране, на единый день голосования 9 сентября 2018 года.