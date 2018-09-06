Четверг, 6 Сентября 2018 года
22:33:30 МСК

Госсекретарь США Майк Помпео посетил Исламабад

Политика

Майк Помпео провёл переговоры с министром иностранных дел Пакистана, а также встретился с премьер-министром Имраном Ханом и начальником штаба сухопутных войск генералом Камаром Джаведом Баджвой. Помпео призвал Исламскую Республику Пакистан принять активное участие в борьбе с терроризмом

Исламабад, 6 сентября 2018, 21:44 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео в Исламабаде встретился с министром иностранных дел, премьер-министром и начальником штаба сухопутных войск Пакистана. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, главной целью госсекретаря было донести до руководства страны позицию Дональда Трампа: Пакистан должен «сделать больше», чтобы помочь США закончить длительную войну в Афганистане. В свою очередь, премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что надеется на перезагрузку отношений с США при новом правительстве. Министр иностранных дел Пакистана также отметил, что у войны в Афганистане «нет военного решения», поэтому задача страны — способствовать переговорному процессу. Сам министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши получил приглашение прибыть в Вашингтон. Визит в столицу США он нанесёт во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Администрация президента США обвинила правительство Пакистана в поддержке афганских террористов. В начале сентября 2018 года Пентагон отказался предоставить Исламской Республике Пакистан помощь в размере 300 миллионов долларов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить