 В Индии опровергли сообщения о военных переговорах с Пакистаном

Нью-Дели, , 21:47 — REGNUM Министерство обороны Индии отказалось от комментариев по поводу новости The New York Times о том, что Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва приказал установить контакт с Индией на уровне штабов. При этом, по сообщению индийского новостного агентства Hindustan Live, «осведомлённый источник, близкий к Министерству обороны», отверг возможность подобных переговоров. По мнению журналистов, вопросы взаимоотношений между двумя странами не могут решаться на уровне штабов.

После победы на всеобщих выборах 25 июля 2018 года новый премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о необходимости нормализации отношений с Индией. За прошедшую неделю он провёл три встречи с Начальником штаба Сухопутных войск, обсудив с ним проблемы индийско-пакистанских отношений.