В Индии требуют отменить сделку по французским истребителям «Рафаль»

Нью-Дели, , 18:44 — REGNUM Лидер партии Индийский Национальный Конгресс (ИНК) Рахуль Ганди добился рассмотрения дела о закупке 36 французских истребителей «Рафаль» в Верховном суде. Слушания состоятся 12 сентября. По мнению оппозиционеров, сделка имеет явные признаки коррупции. По сообщению индийского новостного агентства Jagran, в поданном в Верховный Суд заявлении об ускоренном рассмотрении говорится об «откатах», полученных чиновниками правительства БДП (Индийская народная партия или Бхаратия Джаната Пати), а также о нарушении процедуры закупки. Так как договор о поставке заключался между правительствами Индии и Франции, согласно статье 253 Конституции страны, он должен был быть одобрен Парламентом. Кроме рассмотрения дела в Верховном Суде, Рахуль Ганди добивается обсуждения законности сделки на специальном парламентском слушании.

Подозрения оппозиционеров вызваны завышенной ценой на истребители (общая сумма контракта — 7,8 миллиардов евро), которая позволила приобрести только 36 истребителей вместо 126, изначально планировавшихся для приобретения и строительства в Индии.