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В Индии требуют отменить сделку по французским истребителям «Рафаль»

Политика

12 сентября Верховный суд Индии рассмотрит дело об отмене сделки по приобретению 36 истребителей «Рафаль» французского производства. По мнению главного зачинщика разбирательства, лидера партии Индийский Национальный Конгресс Рахуля Ганди, сделка имеет коррупционную составляющую

Нью-Дели, 6 сентября 2018, 18:44 — REGNUM  Лидер партии Индийский Национальный Конгресс (ИНК) Рахуль Ганди добился рассмотрения дела о закупке 36 французских истребителей «Рафаль» в Верховном суде. Слушания состоятся 12 сентября. По мнению оппозиционеров, сделка имеет явные признаки коррупции. По сообщению индийского новостного агентства Jagran, в поданном в Верховный Суд заявлении об ускоренном рассмотрении говорится об «откатах», полученных чиновниками правительства БДП (Индийская народная партия или Бхаратия Джаната Пати), а также о нарушении процедуры закупки. Так как договор о поставке заключался между правительствами Индии и Франции, согласно статье 253 Конституции страны, он должен был быть одобрен Парламентом. Кроме рассмотрения дела в Верховном Суде, Рахуль Ганди добивается обсуждения законности сделки на специальном парламентском слушании.

Подозрения оппозиционеров вызваны завышенной ценой на истребители (общая сумма контракта — 7,8 миллиардов евро), которая позволила приобрести только 36 истребителей вместо 126, изначально планировавшихся для приобретения и строительства в Индии.

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