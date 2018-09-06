Большая часть расходов бюджета РФ направят на инфраструктуру – Силуанов

Москва, , 18:35 — REGNUM Корректировки бюджета РФ на предстоящий 2019 год находятся на завершающей стадии, заявил 6 сентября министр финансов РФ, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов, выступивший, как передает корреспондент ИА REGNUM, на площадке Московского финансового форума.

«В первую очередь, если мы говорим о корректировках бюджета, то мы находимся на завершающей стадии проработки бюджета, — сказал Силуанов. — Остается дошлифовать отдельные вопросы и выйти на правительство. Бюджет будет внесен до 1 октября текущего года. Нам пришлось изменить налоговое законодательство, нам пришлось изменить структуру расходов бюджета. Большая часть расходов будет направлена на развитие и на инфраструктуру. Это должно улучшить качество тех услуг, которые государство оказывает нашим гражданам. Создаем Фонд развития — 3,5 трлн рублей на шесть лет. За счет этого фонда будем финансировать инфраструктурные проекты, направленные на рост. В следующем году мы планируем бюджет с профицитом, и те наши планы по снижению зависимости от нефти, газа, они реализуются, несмотря на ограничения».

Кроме того Силуанов, отметил, что выступление президента РФ поставило «окончательные точки» в вопросе о повышении пенсионного возраста.

«Если это не сделать, мы придем к еще большим негативам, которые нам всё равно придется решать, — сказал Силуанов. — Обязанность власти — предусматривать шаги, которые минимизируют последствия, которые могут случиться».