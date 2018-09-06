Южная Корея и США провели переговоры о новых правилах свободной торговли

Сеул, , 18:33 — REGNUM В Сеуле прошли переговоры между США и Республикой Корея о пересмотре условий зоны свободной торговли. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, США требуют увеличить квоту на поставки американских автомобилей вдвое, снизить экологические требования для ввозимых в Корею автомобили и пересмотреть политику формирования цен на американские лекарства. В свою очередь, Вашингтон не будет вводить 25% ввозные пошлины на корейские автомобили. Сеул принял новые условия, однако, прежде чем ратифицировать договор, будет проведено исследование общественного мнения. Ожидается, что все необходимые процедуры будут завершены в течение нескольких месяцев и обновлённое соглашение о зоне свободной торговли вступит в силу до конца года.