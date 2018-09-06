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Арестован начальник контрразведки Южной Кореи

Политика

Начальнику контрразведки Южной Кореи были предъявлены обвинения в незаконной слежке и превышении должностных полномочий

Сеул, 6 сентября 2018, 18:35 — REGNUM  5 сентября в Южной Корее был арестован генерал-майор Со Кан Вон, возглавлявший службу контрразведки.

По информации южнокорейского агенства Yonhap, его обвиняют в слежке за семьями погибших в катастрофе парома «Севоль» в 2014 году. Жертвами крушения стали более 300 человек, что вызвало массовые народные выступления.

Для их подавления руководство контрразведки даже рассматривало возможность введения военного положения в стране, что теперь также вменяется в вину генералу Со.

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