Законопроект о расширении пенсионных льгот внесен в Воронежскую облдуму

Воронеж, , 18:23 — REGNUM Законопроект «О сохранении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан предпенсионного возраста на территории Воронежской области» внесён в Воронежскую областную думу 6 сентября, сообщила пресс-служба парламента. Законопроект внесли депутаты думы, ранее документ получил поддержку фракции «Единая Россия».

«Сегодня законодательством Воронежской области отдельным категориям граждан при выходе на пенсию предоставляется ряд мер соцподдержки и налоговых льгот. В связи с предстоящим изменением пенсионного возраста, депутаты Воронежской областной думы предлагают сохранить данные льготы для женщин, достигших 55 лет и мужчин с 60 лет. Фактически льготами смогут воспользоваться работающие люди предпенсионного возраста. Мы предлагаем распространить действие закона с 1 января 2019 до конца 2023 года. Таким образом, переходный период продлится 5 лет», — прокомментировал новый законопроект председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Для льготных категорий будет действовать, как и ранее, расширенный пакет медуслуг, денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных слуг, бесплатный проезд в пригородных автобусах, дополнительное материальное обеспечение и ряд других льгот. Региональная поддержка сохранится для ветеранов труда, лиц, имеющих особые заслуги перед Воронежской областью, а также ряда специалистов, проработавших на селе не менее 10 лет и проживающих там же. Это педагоги, медработники, ветеринары, фармацевты и работники культуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям РФ по поводу пенсионной реформы. Он предложил ряд корректировок, смягчающих ее проведение, в частности. заявил о необходимости распространения льгот, которыми могут пользовать пенсионеры, на жителей предпенсионного возраста. Глава Воронежской области Александр Гусев 31 августа сообщил, что уже дал поручение о разработке изменений в законодательство о применении всех региональных льгот к жителям предпенсионного возраста, чтобы поправки были приняты на ближайшем заседании думы.

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