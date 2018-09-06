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В нарушение конституции Бангладеш суд над политиком проводится в тюрьме

Политика

Генеральный секретарь Националистической партии Бангладеш (НПБ) Мирза Фахрул Ислам Аламгир обвинил правительство в том, что оно собирается проводить судебное разбирательство по делу о коррупции в «Благотворительном фонде Зия» прямо в тюрьме – в нарушение конституции страны

Дакка, 6 сентября 2018, 21:54 — REGNUM  Генеральный секретарь Националистической партии Бангладеш (НПБ) Мирза Фахрул Ислам Аламгир заявил, что правительство Бангладеш нарушает конституцию страны в случае с организацией суда над лидером НПБ Халедой Зией прямо в тюрьме. Как сообщает бангладешское новостное агентство «Протхом ало», это обвинение Мирза Аламгир выдвинул на пресс-конференции, созванной 4 сентября вечером в штабе НПБ в столичном районе Гульшан.

Судебное разбирательство по делу о коррупции в «Благотворительном фонде Зия» должно состояться в центральной тюрьме Дакки, расположенной на улице Назимуддин в Старой Дакке. Министерство юстиции Бангладеш приняло это решение и подготовило соответствующее уведомление 4 сентября. Лидер НПБ Х. Зия обвиняется в коррупции сразу по двум делам и в настоящий момент находится в тюрьме. Однако ее адвокаты заявляют, что решение министерства юстиции проводить судебное разбирательство прямо в тюрьме «недопустимо и идет вразрез с законодательством».

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