85 международных наблюдателей проконтролируют выборы на Мальдивах

Мале, , 21:50 — REGNUM 5 сентября член избирательной комиссии Мальдив заявил, что 85 наблюдателей из различных стран и международных организаций получили разрешение для работы на президентских выборах.

Официальные лица заявили, что для участия в наблюдении следует иметь бизнес-визу.

По сообщению мальдивского новостного издания «Эдишн», Организация Объединенных Наций призвала правительство провести независимые выборы, однако непосредственное участие ее представителей находится под вопросом. На всех предыдущих выборах ООН оказывала административную и техническую помощь в их проведении.

Избирательная комиссия пока не раскрывает число представителей от участвующих кандидатов.