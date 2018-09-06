Четверг, 6 Сентября 2018 года
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85 международных наблюдателей проконтролируют выборы на Мальдивах

Политика

Избирательная комиссия Мальдив предоставила разрешение 85 международным наблюдателям на работу на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 23 сентября

Мале, 6 сентября 2018, 21:50 — REGNUM  5 сентября член избирательной комиссии Мальдив заявил, что 85 наблюдателей из различных стран и международных организаций получили разрешение для работы на президентских выборах.

Официальные лица заявили, что для участия в наблюдении следует иметь бизнес-визу.

По сообщению мальдивского новостного издания «Эдишн», Организация Объединенных Наций призвала правительство провести независимые выборы, однако непосредственное участие ее представителей находится под вопросом. На всех предыдущих выборах ООН оказывала административную и техническую помощь в их проведении.

Избирательная комиссия пока не раскрывает число представителей от участвующих кандидатов.

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Президентские выборы на Мальдивах-2018
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