Эфиопская повстанческая группировка «Гымбот 7» покинула Эритрею

Асмэра, , 21:49 — REGNUM Эфиопские повстанцы, состоявшие в группировке «Гымбот 7», покинули свою опорную базу в Эритрее и вернулись в Эфиопию в районе города Хумера, находящегося в штате Тиграй, который имеет протяженную границу с Эритреей. Эфиопское новостное агенство Fana Broadcasting Corporation опубликовала фото военных, покидающих Эритрею на военных грузовиках. Название группировки «Гымбот 7» расшифровывается, как «15 мая», и связано с датой проведения республиканских выборов в Эфиопии 2005-го года, повлекших за собой столкновения и беспорядки, в результате чего погибли более двухсот человек. Повстанцы смогли вернуться на Родину после того, как парламент страны отменил решение о признании организации экстремистской, наряду с «Фронтом освобождения Оромо» и «Национальным фронтом освобождения Огадена» сообщает новостное агентство Fana Broadcasting Corporation.