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Минюст США готов выдвинуть обвинения хакерам из КНДР

Политика

Имена хакеров пока не называются

Вашингтон, 6 сентября 2018, 18:38 — REGNUM  Представители министерства юстиции США заявили о готовности выдвинуть обвинения против хакеров из Северной Кореи, 6 сентября передает агентство Reuters.

Обвинения будут предъявлены в качестве меры «сдерживания будущих кибератак». Имена северокорейских хакеров пока не называются.

Тем не менее сообщается, что речь идет об организаторах глобальной кибератаки WannaCry в мае 2017 года и кибератаки 2014 года против корпорации Sony.

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