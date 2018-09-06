Минюст США готов выдвинуть обвинения хакерам из КНДР

Вашингтон, , 18:38 — REGNUM Представители министерства юстиции США заявили о готовности выдвинуть обвинения против хакеров из Северной Кореи, 6 сентября передает агентство Reuters.

Обвинения будут предъявлены в качестве меры «сдерживания будущих кибератак». Имена северокорейских хакеров пока не называются.

Тем не менее сообщается, что речь идет об организаторах глобальной кибератаки WannaCry в мае 2017 года и кибератаки 2014 года против корпорации Sony.

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