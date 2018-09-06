Выборы главы Ингушетии: кандидаты, готовые осуществлять прорыв

Магас, , 17:38 — REGNUM В Ингушетии в единый день голосования состоится главное событие в политической жизни республики в 2018 году — выборы главы субъекта. Согласно региональному законодательству выборы руководителя Ингушетии осуществляет парламент из трех кандидатур, предложенных ему на рассмотрение президентом РФ.

Кандидаты для главы государства представляют партии, которые представлены в Госдуме РФ и законодательном органе республики. Каждая партия имеет право внести не более трех кандидатур из числа своих членов, а также беспартийных. Есть условие также, что до утверждения списков претендентов все партии должны провести консультации с теми партийными организациями, которые имеют отделения на территории Ингушетии, но не обладают правом выдвижения кандидатур. Напомним, 17 августа Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии три кандидатуры. Среди них Ильяс Богатырев, Урусхан Евлоев и действующий руководитель региона Юнус-Бек Евкуров. Все они выдвинуты разными политическими объединениями.

Юнус-Бека Евкурова в качестве кандидата на выборы руководителя региона предложил генеральный совет «Единой России». Ильяс Богатырев — представитель КПРФ. Кандидатуру Урусхана Евлоева на пост главы Ингушетии выдвинула «Справедливая Россия», председателем совета регионального отделения которой он является.

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Известно, что на рассмотрение президента РФ также выдвигало свою кандадатуру и республиканское отделение партии ЛДПР. Они предложили Багаудина Оздоева, который является первым вице-премьером Ингушетии. Однако он не вошел в список, предложенный Путиным.

Остановимся подробнее на биографиях всех трех кандидатов, из которых депутатам ингушского парламента предстоит выбрать нового главу Ингушетии 9 сентября 2018 года.

Ильясу Богатыреву — 41 год. Он уроженец села Старая Сунжа Чечено-Ингушской АССР. Имеет высшее образование. В 1999 году Богатырев окончил Московский государственный университет коммерции, получив диплом по специальности «коммерция». О его трудовой деятельности, согласно информации, опубликованной на сайте ингушского парламента, известно, что в течение четырех месяцев с начала 2000 года он занимал должность ведущего специалиста ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка в Республике Ингушетия». С 2008 года он депутат Народного собрания Ингушетии четвертого, пятого и шестого созывов. Все эти годы он занимал в парламенте пост заместителя председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и труду.

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В числе претендентов на пост главы оказался также депутат городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Урусхан Евлоев, который был соперником Юнус-Бека Евкурова на выборах в 2012 году. Его кандидатуру в числе трех претендентов предложил Владимир Путин Народному собранию. Однако тогда выборы выиграл за явным преимуществом нынешний глава Ингушетии.

О Урусхане Евлоеве известно, что ему 46 лет. Он уроженец Назрани, где в настоящее время является депутатом городского совета. Евлоев — член центрального совета партии «Справедливая Россия». Претендент на пост главы Ингушетии долгое время жил в Белоруссии, где учился в Белорусской академии физкультуры и спорта и входил в сборную СССР по дзюдо, пишет портал «Новости Ингушетии». С 1996 по 2005 годы работал в коммерческих структурах города Минска. В 2006 году вернулся в Ингушетию, основал строительную компанию ООО «Евролайн».

В 2011 году окончил Ингушский институт экономики и права по специальности «юрист». Руководил республиканской жилищной инспекцией. С 4 декабря 2011 года — депутат городского совета Назрани, заместитель главы города. В конце 2016 года был назначен вице-премьером Ингушетии, однако проработал в этой должности недолго — менее пяти месяцев. В мае 2017 года нынешний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отправил Евлоева в отставку. При этом причина официально не сообщалась.

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Действующий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров — личность известная не только в самой республике, но и далеко за ее пределами. Он — Герой Российской Федерации, служил на разных руководящих должностях в Воздушно-десантных войсках ВС РФ, принимал активное участие в контртеррорестических операциях в Северо-Кавказском регионе.

В 1999 году, в ночь с 11 на 12 июня, российские десантники под командованием майора Юнус-Бека Евкурова, выполнявшие задачи в составе международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, совершили ставший уже легендарным марш-бросок из Боснии в Косово и заняли аэропорт в Приштине.

На посту главы 55-летний уроженец села Тарское (Ангушт) Пригородного района Северо-Осетинской АССР находится уже два срока. Дважды — в 2008 и в 2013 годах — парламент избирал его руководителем республики.

22 июня 2009 года на Евкурова было совершено покушение, в результате которого он получил тяжелые травмы. Однако глава субъекта спустя менее двух месяцев вернулся к своим обязанностям.

На открытии осенней сессии парламента 30 августа его спикер Зялимхан Евлоев отметил, что шестому созыву Народного собрания предстоит ответственное дело — избрание нового главы субъекта.

«Все три кандидатуры достойны занять эту должность, и 9 сентября мы с вами сделаем свой выбор», — заявил Евлоев.

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До выборов главы Ингушетии остается совсем мало времени. Стоит отметить, что в республике в настоящее время не отмечается какой-бы то ни было предвыборной суеты, проявлений активности оппозиционных сил либо представителей партийных объединений, чьи кандидатуры представлены на рассмотрение парламента. Хотя в начале июня 2018 года попытки дестабилизировать ситуацию предпринимались — в Магасе прошел митинг за прямые выборы главы Ингушетии.

Узнав о готовящейся акции, прокуратура региона предупредила ее инициаторов о недопустимости несанкционированного митинга. Тем не менее акция, в которой приняли участие около 500 человек, состоялась. Провести такие митинги пытались и в Москве.

В ответ на попытки раскачать политическую ситуацию в регионе глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров потребовал установить тех, кто выступает за прямые выборы главы республики и организовывает подобные мероприятия в Москве. Те, кто делает громкие политические заявления от имени всего ингушского народа, на самом деле дестабилизируют ситуацию в Ингушетии, подчеркнул Евкуров. 6 июня Магасский районный суд оштрафовал за организацию митинга троих активистов.

Власти региона в настоящее время уверены, что в единый день голосования 9 сентября выборам нового главы Ингушетии ничего не должно помешать. Депутаты парламента выберут для своего народа достойного руководителя, обладающего необходимыми профессиональными и личностными качествами, который будет реализовывать в республике планы президента РФ по прорыву.