Флакон помогает пробирке? Посольство РФ в Лондоне об «отравлении Скрипалей»

Лондон, , 17:13 — REGNUM Российское посольство в Британии отреагировало на новые «доказательства» причастности России к отравлению Скрипалей. Показанный британскими властями флакон духов, якобы использованный как контейнер для транспортировки отравляющих веществ, посольство сравнило с пробиркой, которой в 2003 году потрясал в ООН экс-госсекретарь США Колин Пауэлл, доказывая наличие у Ирака оружия массового поражения.

На странице посольства в Twitter российские дипломаты 6 сентября разместили фотоколлаж с двумя снимками. На одном из них — Пауэлл с пробиркой, на втором — флакон из-под духов, показанный британскими властями.

Коллаж сопровожден вопросом: «Старый добрый 2003?».

Напомним, демонстрация Пауэллом пробирки в 2003 году закончилась вторжением США в Ирак и гибелью не менее миллиона людей. Позднее власти США и Британии признали, что в пробирке Пауэлла был простой стиральный порошок.

Как сообщало ИА REGNUM, российские дипломаты подчеркивают, что «доказательства» причастности России к инциденту в Солсбери «вновь основываются на «информации» разведки, которую никто не видел».

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