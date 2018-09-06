В Раде нет голосов за изменение Конституции под НАТО и ЕС — депутат

Киев, , 17:00 — REGNUM В Верховной Раде нет голосов за президентский законопроект, закрепляющий в Конституции европейский и евроатлантический выбор Украины. Об этом 6 сентября в кулуарах Рады заявил внефракционный депутат, лидер партии «Основа» Сергей Тарута.

Он назвал законодательную инициативу президента Петра Порошенко «голым популизмом».

«Что касается инициативы президента — это голый популизм, который не опирается на мнение украинского народа. Для этого нужно 300 голосов. В парламенте не будет 300 голосов. Лично я и моя команда не будем поддерживать», — сказал Тарута.

По его словам, в ближайшие 10 лет Украина не сможет стать членом НАТО и ЕС.

«Ни одна страна Восточной Европы, которая стала членом Европейского Союза и НАТО не писала в своей Конституции эти стремления. Они этим занимались каждый день. Сегодня ЕС и НАТО говорят: «Забудьте на ближайшие 10 лет о возможности стать членами того или иного союза». Это как в том анекдоте, что Сара готова выйти замуж за Рокфеллера, но Рокфеллер и близко об этом не знает и не собирается. Так и у нас — у президента остается мало шансов, и он начинает радикализировать и разрывать общество вместо консолидации и компромисса», — пояснил Тарута.

Депутат обвинил Порошенко в реализации политики деления украинского общества, что может привести к расколу страны.

«Вместо объединения, он начинает делить людей по религии, по языку и сейчас в отношении НАТО — не НАТО. Это очень опасные игры. Они могут окончательно расколоть общество, и мы потеряем страну. Я против того, чтобы это выносилось в стены парламента, чтобы это было на повестке», — подытожил Тарута.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября Комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал предложенный президентом законопроект, закрепляющий в Конституции европейский и евроатлантический выбор Украины.

Документ будет рассмотрен еще в трех комитетах: по вопросам евроинтеграции, по предупреждению и предотвращению коррупции и по вопросам правовой политики и правосудия. После голосования в первом чтении, документ рассмотрит Конституционный Суд. Для внесения поправок в Конституцию законопроект должен набрать 300 депутатских голосов.

Напомним, ранее фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» заявили о готовности закрепить в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС без проведения Всеукраинского референдума. 3 сентября депутат от фракции БПП, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что президент Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменении Конституции, который предусматривает закрепление европейского и евроатлантического направления развития государства.