Социал-демократы Литвы намерены бойкотировать договор о расходах на оборону

Вильнюс, , 16:49 — REGNUM Социал-демократическая партия Литвы не будет подписывать договор об увеличении оборонного бюджета страны до 2,5% от ВВП до 2030 года. Об этом заявила сегодня, 6 сентября, сама партия, реагируя на заявление председателя литовского парламента Виктораса Пранцкетиса о том, что парламентские партии намерены подписать такое стратегическое соглашение уже в этот понедельник, 10 сентября.

О стратегическом соглашении говорят чётко пока две самые крупные парламентские партии — правящие Союз крестьян и зелёных Литвы, оппозиционные «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы).

В парламент Литвы также входят: Саюдис либералов, «Порядок и справедливость», Избирательная акция поляков Литвы — союз христианских семей.

«Национальная безопасность не должна сужаться только до увеличения военных сил, поскольку безопасность, по нашему мнению, это сила и воля к сопротивлению. Недоверие к государству, недоверие к общественным услугам, эмиграция, демографические проблемы указывают на то, что о воли общества также нужно заботиться и на это нужно направлять должное внимание», — ранее заявил лидер литовских социал-демократов Гинтаутас Палуцкас.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовские социал-демократы пока единственными из парламентских партий высказались против увеличения финансирования обороны до 2,5% от ВВП, после чего на них с критикой обрушилась президент Литвы Даля Грибаускайте, которая заявила, что противопоставление социального благополучия и увеличение оборонного бюджета — «некрасивые» и «безответственные» заявления.