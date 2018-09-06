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Глава Узбекистана принял верительные грамоты послов трех стран

Политика

Документы вручили послы Белоруссии, Туркмении и Индонезии

Ташкент, 6 сентября 2018, 17:00 — REGNUM  Послы Туркмении, Белоруссии и Малайзии вручили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву верительные грамоты, сообщили 6 сентября в пресс-службе главы государства.

В ходе своего выступления президент рассказал о масштабных преобразованиях в стране и условиях для иностранных инвесторов. Документы вручили послы Белоруссии Леонид Маринич, Малайзии — Хенди Ассан и Туркмениии — Язгулы Маммедов.

Напомним, в 2018 году товарооборот между Белоруссией и Узбекистаном увеличился в четыре раза.

В апреле 2018 года Узбекистан посетил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. По результатам визита стороны согласились с тем, что отношения между странами перешли на новый стратегический уровень.

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Внешняя политика Узбекистана
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