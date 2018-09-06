Верховный суд не восстановил Шевченко на выборах во Владимире

Владимир, , 16:45 — REGNUM Верховный суд РФ не восстановил представителя КПРФ Максима Шевченко на выборах губернатора Владимирской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель политика Татьяна Гусева. Заседание суда состоялось 6 сентября.

На заседании суд заслушал свидетеля, который был заявлен истцом и который сообщил о фактах давления на депутатов во время сбора подписей кандидатами в губернаторы. Но это не повлияло на решение суда.

ИА REGNUM напоминает, что Максим Шевченко не был зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы Владимирской области из-за того, что не прошел муниципальный фильтр. Позже он попытался отменить это решение в областном суде. Но суд не стал заслушивать свидетелей и изучать иные доказательства давления на депутатов и отказал в удовлетворении требований.

Кроме того, Максим Шевченко подал заявление в СКР, в котором сообщил о фактах давления. Но следователи не стали проводить доследственную проверку. Это решение представитель КПРФ сейчас пытается обжаловать в суде. Рассмотрение иска пройдет 7 сентября.

Выборы губернатора Владимирской области состоятся 9 сентября. На пост претендуют Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Сергей Глумов («Патриоты России»), Светлана Орлова («Единая Россия») и Владимир Сипягин (ЛДПР).

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