Евросоюз вступает в борьбу с США: Радио REGNUM

Москва, 6 сентября 2018, 17:00 — REGNUM
- Евросоюз ищет альтернативу финансовой мощи США;
- Киев используют как пушечное мясо для борьбы с Россией;
- В России могут повысить штраф за езду без ОСАГО;
- Причин для резкого ослабления курса рубля нет;
- После ареста мэра из администрации Оренбурга увольняются начальники.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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