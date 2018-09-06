На Украине суд продлил арест Кирилла Вышинского до 4 ноября

Херсон, Украина, , 16:34 — REGNUM Херсонский городской суд продлил арест главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ещё на 60 дней. Заседание суда состоялось сегодня, 6 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вышинский был незаконно арестован на Украине по сфабрикованному обвинения в государственной измене. никаких реальных доказательств вины Вышинского не существует.

Сам журналист считает, что его преследуют по политическим мотивам. Главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал Вышинского узником совести. По словам Киселева, Вышинского держат в украинской тюрьме исключительно за его убеждения и профессиональную деятельность.

Защита Вышинского намерена обжаловать продление ареста. При этом в ходе заседания адвокат Вышинского Андрей Доманский ходатайствовал перед судом о передаче обвиняемого под его личное поручительство, но суд ходатайство не удовлетворил и оставил Вышинского под арестом до 4 ноября.