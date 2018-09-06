Компания Sanofi откупилась от обвинений в коррупции в Казахстане

Астана, , 16:34 — REGNUM Французская фармацевтическая компания Sanofi согласилась выплатить $25,21 млн в ответ на обвинения в коррупции при освоении рынков на Ближнем Востоке и Казахстане, сообщает 5 сентября издание «Forbes Казахстан» со ссылкой на комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В американском ведомстве уточнили, что Sanofi платила взятки госслужащим и поставщикам медицинских услуг для победы в тендерах на государственный заказ. В Казахстане дистрибьюторы выплачивали взятки чиновникам для победы в тендерах.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что самой коррумпированной частью системы здравоохранения республики является закупка лекарств.

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