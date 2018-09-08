Как украинская автокефалия оказывается вопросом о собственности

Киев, , 01:58 — REGNUM Попытка создания на Украине «Единой поместной церкви», как явствует из слов главы т.н. Киевского патриарха Филарета, представляет собой крупнейшую в истории этой страны заявку на отъем церковной собственности. Почему происходящее в этом ключе имеет отношение именно к собственности, а не к вере или религии, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

По словам Филарета, «никакой собственности Московского патриархата в Украине нет», а, к примеру, Киево-Печерская и Почаевская лавры — собственность государства, которая, объясняет Филарет, после признания украинской церкви, будет ей и передана. Вскоре Филарет заявил, что эти его слова — пример лжи, дезинформации и часть гибридной войны против Украины, однако вопросов это не сняло. Тем более, что с этими вопросами собственности связано на нынешней Украине слишком многое, включая грабежи и захваты храмов, и даже союз «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с раскольниками ради поточного захвата храмов.

Однако наряду с грозными событиями случаются и курьезы. Так, в августе в Одессе захватили храм ВСУ. Прихожане церкви во имя Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, находящейся находится на территории военной академии, одним утром не смогли пройти через КПП: как оказалось, отныне в храме верховодят т.н. военные капелланы — набираемые из раскольников и греко-католиков.

Известен и еще один курьез: выяснилось, что минимум 11 должностных лиц на Украине за прошлый год задекларировали личные часовни, храмы и монастыри, причем не все из них новоделы.

О других новостях религиозной сферы Украины читайте в статье: Раскольники врут о томосе как сивые мерины: обзор религиозной жизни Украины

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