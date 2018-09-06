«Лигу» оставили без денег, но правительства Италии это не коснется

Рим, , 16:27 — REGNUM Премьер-миинстр Италии Джузеппе Конте не считает, что судебное решение об изъятии у партии «Лига» 49 млн евро как-либо скажется на работе правительства, сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 6 сентября.

Вместе с тем премьер-министр признал, что «Лиге» «теперь будет сложно заниматься политикой». Конте возглавляет коалиционное правительство «Лиги» и «Движения 5 звезд».

Как сообщалось ранее, апелляционный суд Генуи оставил в силе решение прокуратуры об изъятии 49 млн евро со счетов правящей партии «Лига». Деньги должны быть взысканы «любым способом»: с банковских счетов партии, карт, депозитов и т. д. К настоящему времени в собственность государства возвращено лишь 3 млн евро. Изымать у партии будут в том числе и ее будущие доходы.

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В «Лиге» считают процесс несправедливым и политизированным. Представители партии отмечают, что средства, о которых идет речь, якобы получили мошенническим путем и использовали предыдущие руководители партии, а теперь за якобы имевшие место нарушения закона со стороны физических лиц спустя 10 лет почему-то должна отвечать партийная структура.

Наблюдатели допускают, что решение суда, если оно не будет оспорено в Кассационном суде, приведет к исчезновению «Лиги» как юридического лица и появлению другой партийной организации.