Парламентарии России и Ирана договорились о планах

Волгоград, , 16:17 — REGNUM В Волгограде проходит первое заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной думой России и Собранием исламского совета (Меджлиса) Ирана, передает специальный корреспондент ИА REGNUM. Его проводят председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Меджлиса Али Лариджани.

По итогам ее работы Володин заявил, что работа с иранским парламентом будет укрепляться и активизироваться. Следующее заседание комиссии пройдет предположительно в первой половине 2019 года в Тегеране, а затем — в одном из российских регионов для того, чтобы иранским партнеры могли познакомиться с нашей страной.

В свою очередь глава думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) отметил, что работа приобретает новый интенсивный и позитивный характер. Товарооборот между Россией и Ираном увеличивается, что требует соответствующего законодательного сопровождения как с российской стороны, так и иранской.