В Киргизии приговорили к пяти годам тюрьмы террориста, воевавшего в Сирии

Бишкек, , 16:16 — REGNUM Джалал-Абадский городской суд приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов ИГИЛ (организации запрещенной в России), пишет «24.kg».

При вынесении приговора судебная коллегия учла то, что джалалабадец признал вину полностью и раскаялся в содеянном.

По имеющейся у гособвинения информации, террористы завербовали мужчину через социальные сети в период, когда он уехал в Красноярск на заработки. Оттуда джалалабадец вылетел в Турцию, после чего незаконно попал на территорию Сирии, где прошел подготовку в лагере террористов.

По словам осужденного, за участие в войне на стороне боевиков «Исламского государства» (организации запрещенной в России) ему пообещали платить по $500 (34 тысячи рублей) в месяц.

Во время боевых действий киргизстанца ранили, после чего он попытался покинуть ряды террористов, уехав из Сирии в Турцию. За помощь в побеге он отдал $1 500 (102 тысячи рублей). На турецко-сирийской границе его арестовали и экстрадировали в Киргизию.

ИА REGNUM напоминает, что согласно последним данным, на стороне террористов в Сирии, Афганистане и Ираке воевали около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — это женщины и дети.

По информации аналитиков ООН, за последние восемь лет количество осужденных за терроризм и религиозный экстремизм в Киргизии выросло в 5,3 раза — с 79 человек в 2010 году до 422 человек в 2017 году. При этом каждый пятый из них — женщина.