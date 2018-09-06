«В Таджикистане нет наркомафии»

Душанбе, , 16:13 — REGNUM Таджикистан не согласен со словами посла Афганистана в России Абдула Каюма Кучая, который ранее заявил, что «международная мафия действует и в Таджикистане, и в других государствах Центральной Азии, Иране, Пакистане, других странах». Соответствующее заявление распространило Агентство по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана.

В заявлении сказано о том, что у Таджикистана действительно очень протяженная граница с Афганистаном, который считается одним из мировых лидеров по производству наркотических средств. Однако рубежи защищены и продолжают укрепляться. Ежегодно в Таджикистане изымается от 4 до 7 тонн наркотиков, произведенных в Таджикистане.

В агентстве особо подчеркнули, что за последние два года ни один таджикистанец в Афганистане не был задержан по обвинению в причастности к незаконному обороту наркотиков. В то же время в Таджикистане отмечается рост подобных задержаний граждан Афганистана, а также объемов изъятых наркотических средств.

Также, отметили в антинаркотическом ведомстве, борьба с оборотом наркотиков является приоритетной задачей для правоохранительных органов — за полтора года по стране была пресечена деятельность 16 преступных наркогрупп.

«В результате мер, принятых Правительством Республики Таджикистан и государственными органами, в прежние годы и в настоящее время через Северный маршрут транспортируется незначительная часть наркотиков, производимых в Афганистане», — говорится в заявлении.

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