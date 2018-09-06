«Monkey business» украинского президента

Марьян Сидорив, , 16:13 — REGNUM

Популярная идиома «monkey business» (в дословном переводе «обезьяньи дела») обозначает либо валяние дурака, либо незаконную деятельность, жульничество. Нынешняя украинская власть это любит — особенно на внешнеполитическом поле.

Вспомним 2015−2016 годы, когда Киев расстилался в комплиментах Пекину, когда украинские парламентские группы цепочкой потянулись в Китай, а Петр Алексеевич Порошенко откровенно искал встречи с Си Цзиньпином. В апреле 2016 года целая делегация МИД Украины выдвинулась с рабочим визитом в Пекинна встречу с министром Ван И.

Ни пресса, ни эксперты не сомневались — украинская власть ищет подходы к китайским деньгам. И иначе, как «валянием дурака» это назвать было нельзя. Представьте: в стране принимают пакет «декоммунизационных» законов, гроздьями валят памятники Ленину, пачками переименовывают «коммунистические» улицы, а киевские власти отправляют гонцов за деньгами в Пекин. В Китай! Туда, где правит (и неплохо правит) КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КИТАЯ!!! Или «сидельцы с Михайловской площади» (там расположен МИД Украины) этого не знали?

Ну и после этого удивляет кого-то, что в самом свежем списке основных инвесторов в Украину, за первое полугодие 2016-го, Китаю не нашлось места даже в первой семерке? А ведь рядом просто льются денежные потоки: наша небольшая соседка Венгрия к концу 2017 года получила от Китая 4,1 миллиарда долларов прямых инвестиций.

Но это всего лишь деньги… Политические отношения, особенно с мировым гегемоном США, не менее важны для ослабленной Украины, особенно для действующей власти этой страны. С ее пикирующим в мусор рейтингом.

Порошенко уже однажды лоханулся в Америке, когда в 2016 году поставил на Хилари Клинтон и предоставил компромат на действия американских политтехнологов в Украине (знаменитая «история с черной кассой Партии Регионов»). Удар, кстати, был сильный. Нынешний президент США был вынужден в разгар предвыборной гонки, в августе 2016 года, сменить своего руководителя избирательного штаба, Пола Манафорта. А менять коня на переправе — это проблема даже для такого ковбоя, как Дональд Фредович Трамп.

Сейчас Манафорт находится под судом и за решеткой. Но что это дало Украине? Пол ныне обвиняется в даче ложных показаний, в несоблюдении законов о раскрытии информации, о лоббировании интересов Украины и в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента Партии регионов и экс-президента Виктора Януковича. То есть Украина в глазах американцев выступает в очень неприглядном виде «взяткодателя». И даже хуже — взяткодателя, «закладывающего» своего партнера.

Украинская выходка не помешала Трампу сесть в седло президента и Порошенко кинулся искать внимания нового хозяина Вашингтона и окрестностей. В июне 2017-го ему удалось встретится с Трампом в Овальном кабинете Белого Дома (20-минутное рандеву в присутствии вице-президента Майка Пенса и советника по вопросам нацбезопасности Герберта Макмастера). Даже сфотографировался.

Но означает ли это, что президенты «поладили» (как любит выражаться Дональд Фредович)? Особенно на фоне быстро появившейся информации, выданной даже не лукавыми москалями, а респектабельной CNN? О том, что за организацию этой встречи личный адвокат Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 тысяч долларов.

(Хм, 400 000 долларов за двадцать минут, двадцать тысяч в минуту — такой доход и миллиардеру может быть интересен!).

И вот новый эпизод…

Нельзя не признать, что недавно умерший сенатор от Аризоны Джон Маккейн по-настоящему радел за свою страну и то почтение, с которым к нему относились многие американцы было совершенно искренним. И приглашение на свои похороны, которое он передал Петру Порошенко, могло польстить любому политику: ведь сенатор сам срежиссировал свои похороны.

Но не действующему лидеру страны! Потому что Маккейн, пусть и республиканец был искренним и неистовым политическим противником президента Трампа и его-то на свои похороны он не пригласил. Зато пригласил двух экс-президентов-демократов — Обаму и Клинтона. Потому что сами похороны были откровенным троллингом политики Трампа, особенно пассаж дочери сенатора, Меган: «Нам нет необходимости делать Америку великой снова (основной слоган президентства Трампа — А.Г.), потому что Америка всегда была великой». И таких «потому что» много.

Неприглашенный Трамп не расстроился (во время похорон от отправился в Национальный гольф-клуб в Стерлинге), но наверняка обиделся. В первую очередь на тех, на кого обижаться НЕ ОПАСНО в контексте грядущих в ноябре выборов в Конгресс США. Президент Порошенко, в таком случае, просто идеальный «объект обиды».

Но тогда: зачем Петр Алексеевич это сделал?

Возможно, он полагает или располагает информацией, что республиканцы потерпят сокрушительное поражение во время ноябрьских выборов конгрессменов, сенаторов и губернаторов, а дальше — демократическое большинство и импичмент Трампа? И тогда вспомнят и его, верного исполнителя сценариев? Возможно, конечно, все, хотя сейчас у республиканцев в Конгрессе большинство, а качество внутреннего управления Трампа (рост ВВП, рост числа рабочих мест, снижение безработицы) внушает уважение, в том числе и внутри США. То есть — у избирателей.

Может быть он рассчитывает на популярность в американской либеральной прессе, которая «заставит» Трампа обратить особое внимание на украинского президента, как выразителя интересов Америки? Думаю — это ложная надежда. В своей информационно-медийной политике Трамп поставил не на средства массовой информации, а на социальные сети. И правильно сделал: именно они принесли ему победу в 2016.

И сейчас у него в Твиттере 54,2 миллиона читателей. Для сравнения: тираж наиболее распространенной газеты в США, «USA Today», 1 021 638 экземпляров. Хотя читателей, конечно, больше: в отчете Gfk MRI Fall 2017 сообщается, что «USA Today» ежедневно читают около 2,6 миллиона человек.

Опять-таки, для сравнения: у ближайшего конкурента Трампа, Хилари Клинтон, 23,4 миллиона читателей в Твиттере. Даже вкупе с супругом Биллом (10,4 миллиона) она знатно не дотягивает до Трампа.

Так что в информационной войне, которую американский президент развязал с демократами и истэблишментом, у Трампа есть немалые шансы на победу. И тогда получится, что Порошенко, как и в случае с Манафортом, опять"поставил не на ту лошадь».

И главное: кто бы ни победил в осенней Америке 2018 года, утверждать власть в весеннем Киеве года 2019-го, будет именно президент Дональд Трамп. Потому что мечты о его импичменте «уже завтра», хотя бы из протокольных соображений, это не более, чем ночной тоскливый ночной плач в подушку американских демократов и их прокси.

А на «смотрины в вашингтонском обкоме» украинские политики летят уже осенними стаями. И каждый имеет шанс. Ну, разве что, кроме того, кто откровенно обидел главу «обкома». Потому что откровенно свалял дурака.

Киев