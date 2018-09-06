В политику России в отношении КНДР пора вносить коррективы

Анатолий Кошкин, , 16:14 — REGNUM

Уже не первый раз администрация США, а за ней и японское правительство пытаются обвинить Россию и Китай в нарушении санкций ООН в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Вот и на этот раз постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия и Китай якобы «мешают решать ядерную проблему». То есть добиваться от Пхеньяна полного слома ракетно-ядерного щита, этого единственного средства северокорейцев защитить суверенитет и независимость своего государства в условиях открытых угроз уничтожить это государство и его лидера.

Напомним, о чем идет речь. 22 декабря 2017 года Совет Безопасности (СБ) ООН единогласно одобрил резолюцию 2397, которая ввела новый пакет санкций в отношении КНДР. В частности, поставки сырой нефти в КНДР были ограничены до 4 млн баррелей в год, а продуктов нефтепереработки — до 500 тыс. баррелей. Также страны — члены ООН должны были немедленно приступить к высылке на родину северокорейских трудовых мигрантов. Ужесточение санкционного режима было вызвано проведением 29 ноября 2017 года испытания северокорейской баллистической ракеты нового типа «Хвасон-15».

Всевозможные санкции в отношении КНДР объявлялись и ранее, но именно последние наиболее строгие были поддержаны не только считающими Северную Корею враждебным государством странами-членами СБ, но имеющими с ней устойчивые дипломатические, политические и торгово-экономические отношения правительствами Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Западные державы и Япония считали это большим достижением. Ибо Пекин и Москва, как им казалось, в конце концов, согласились участвовать в политике «удушения северокорейского режима». Не приходится говорить, что в Пхеньяне такое решение дружественных соседних государств было встречено, мягко говоря, с разочарованием.

Объясняя участие Москвы в санкционной политике в отношении КНДР, Кремль объясняет ее интересами безопасности России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что позиция российской стороны «в первую очередь обусловлена интересами Российской Федерации и обусловлена тем, что Россия находится именно в том регионе, где происходят события, где мы видим серьезнейшую эскалацию напряженности, вызванную провокационными действиями Пхеньяна».

Действительно, испытания ядерных устройств и запуски северокорейских ракет в непосредственной близости от нашей территории создают определенную опасность и не могут не беспокоить политическое и военное руководство России. И все же политика ужесточения давления, как показала история, едва ли может заставить северокорейское правительство принять требования по сути дела капитуляции. Это, судя по заявлениям президента РФ Владимира Путина, хорошо сознают в Москве. Известны слова российского лидера о том, что «санкции против КНДР не заставят эту страну отказаться от ядерной программы», и «нагнетание военной истерии вокруг проблемы бессмысленно и может привести глобальной катастрофе». Отвечая на вопрос ТАСС, как можно воздействовать на КНДР, глава российского государства напомнил историю бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.

«Страна разрушена, сам Саддам Хусейн повешен. Послушайте, это же все знают, это все помнят. И в Северной Корее это хорошо знают и помнят», — уверен Путин. И вывод президента: «Никакого другого пути, кроме мирного дипломатического способа решения северокорейской ядерной проблемы, не существует».

В конце концов, похоже к такому выводу пришел и президент — прагматик Дональд Трамп, который в отличие от своих высокомерных возомнивших об Америке не Бог весть что предшественников взял на встретился с ненавистным американской и японской элитой северокорейским лидером. Вопреки мнению многих комментаторов, автор этих строк с самого начала не рассматривал сингапурский раунд американо-северокорейских отношений переговоров как «историческое событие», «прорыв», результатом которого якобы должна быть капитуляция Пхеньяна, его согласие на «денуклеаризацию» КНДР по-американски, то есть одностороннее ракетно-ядерное разоружение. Думаю, не ошибусь, если предположу, что отнюдь не «наивный и импульсивный», как его представляют враги, Трамп понимал и понимает сейчас, что никакой «денуклеаризации» в обозримом будущем не будет. А будет и уже есть другое.

А именно — добровольно объявленный Ким Чен Ыном мораторий на ядерные испытания и запуски баллистических и иных ракет, что должно устранить беспокойство, о котором говорили в Кремле. К несомненным плюсам следует отнести и начало межкорейского диалога, а также намерение, хотя и в своекорыстных целях в связи с выборами, премьер-министра Японии Синдзо Абэ провести, как и Трамп, личную встречу и переговоры с северокорейским лидером.

Вот это-то, похоже, и не по нраву американскому истеблишменту, который, не исключено, саботирует линию президента Трампа на поиск каких-то договоренностей с Пхеньяном и пытается направлять политику США в отношении КНДР в сторону не разрядки, а конфронтации, продолжения курса на «удушение режима». С этой целью важно «нейтрализовать» КНР и Россию, заставить их неукоснительно придерживаться во многом навязанных санкций. По словам Хейли, Москва и Пекин «создают проблемы в работе комитета 1718 (по соблюдению санкций против Пхеньяна)». Постпред США добавила, что Соединенные Штаты и Южная Корея продолжат контактировать по санкциям против КНДР. Она вновь назвала экономические ограничения единственным способом «денуклеаризации» Северной Кореи.

«Я думаю, что для всего международного сообщества очевидно, что Россия и Китай не следуют тем же правилам, что остальные страны. Они должны понимать, что их отношения с Северной Кореей не являются исключением», — заявила американский представитель.

Видимо, это явилось ответом на то, что постпредство России в ООН ранее заблокировало принятие документа о санкциях в отношении Северной Кореи.

«Мы не согласны с определенными положениями доклада и тем, как идет работа над ним», — заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Как известно, Вашингтон не ограничивается инвективами в адрес нашей страны и Китая. Он составляет «черные списки» подвергаемых санкциям российских и китайских компаний и их руководителей за поставки «незаконной продукции в Северную Корею». В такие списки попала, например, российская судоходная компания «Профинет».

В связи с этим возникает вопрос, а стоит ли Москве идти на поводу у Вашингтона и Токио и участвовать в их политике удушения КНДР? Может быть, пора инициировать в СБ предложение об отмене усугубляющего положение северокорейского народа сурового санкционного режима или хотя бы его ослаблении? Тем более что, если верить сообщениям, прорабатывается возможность российско-северокорейской встречи в верхах. В любом случае негоже России выполнять незавидную роль пристяжных в чужой дипломатии.