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Меркель о Хемнице: «Настроение в стране напряженное»

Политика

Но власти не свернут с выбранного пути в деле принятия беженцев

Меркель о Хемнице: «Настроение в стране напряженное»
Электрическая дуга

Кёльн, Германия, 6 сентября 2018, 16:03 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее страна многого добилась в своей миграционной политике, а события в Хемнице продемонстрировали ее поддержку среди населения. Об этом в интервью каналу RTL 6 сентября. В то же время она признала, что ситуация в стране напряженная.

Помимо демонстраций «с ненормальными явлениями, ненавистническими, направленными против других людей», в Хемнице проходили также демонстрации, «которые показали — как, например, концерт — что люди также выступают против ксенофобии и расизма», сказала канцлер.

«Так что это напряженная атмосфера, в которой каждый должен занять позицию. Перед нами стоит большая задача. Мы уже многого достигли в деле принятия беженцев, но остается вопрос, как мы это разумно упорядочим. Эту задачу нужно просто преодолеть. Я считаю, мы должны дальше идти по выбранному пути, который еще не окончен, но шаг за шагом проблемы решаются», — отметила Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 августа в саксонском городе Хемнице тысячи людей выступают против принятия беженцев после гибели 35-летнего мужчины от рук молодых мигрантов. Местные и федеральные власти организовали в городе контрдемонстрации под лозунгом «Нас больше!», в том числе концерты с участием известных музыкантов. Меркель заявила, что посетит город в октябре.

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Политическая жизнь Германии
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