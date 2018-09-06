Четверг, 6 Сентября 2018 года
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В СФ обсудят меры на случай неисполнения кампанией Google законов РФ

Политика

В случае неисполнения компанией Google либо иной иностранной структурой избирательного законодательства РФ комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета 13 сентября обсудит возможные ответные меры, заявил журналистам в четверг глава комиссии Андрей Климов

Москва, 6 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета 4 сентября с участием ЦИК, МИД, прокуратуры, Роскомнадзора обсуждала недопустимость вмешательства в избирательный процесс РФ, о чем и было проинформировано американское подразделение Google. Речь шла о размещении на ресурсах, подконтрольных компании, информации о несанкционированных протестных акций 9 сентября, в Единый день голосования. В Роскомнадзоре сообщили, что ведут диалог с представителями компании.

«Уполномочен заявить, что 13 сентября комиссия СФ вернется к данной теме и примет соответствующее официальное решение в случае неисполнения Google либо иной иностранной структурой требований российского закона», — цитирует РИА Новости слова Андрея Климова.

Он также выразил консолидированное требование российской стороны «ко всем иностранным гражданам, организациям и учреждениям, включая Google, строго соблюдать российские законы, включая наше избирательное законодательство».

«В противном случае вынуждены будем принимать адекватные меры ответного характера», — отметил Андрей Климов.

Электоральный суверенитет Российской Федерации должен быть безусловно обеспечен, подчеркнул парламентарий.

Он также сообщил, что спустя сутки комиссия получила сведения о том, что представители Google начали предметное обсуждение с российскими компетентными органами данного вопроса.

«Последнее позволяет надеяться на возможность предотвратить вмешательство в российские выборы со стороны американской корпорации. Такого рода возможности у Google пока остаются», — заключил политик.

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