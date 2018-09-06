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«Дело Скрипалей»: Песков отверг обвинения Британии в адрес РФ

Политика

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британским следователям удалось «продвинуться» в расследовании «дела Скрипалей»

«Дело Скрипалей»: Песков отверг обвинения Британии в адрес РФ
Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

Москва, 6 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  Утверждения властей Британии о возможной причастности руководства Российской Федерации к делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери недопустимы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для нас (властей РФ) являются недопустимыми какие-либо обвинения («по делу Скрипалей»), — сказал представитель Кремля.

По его словам, российская сторона непричастна к «событиям в Солсбери» ни на высшем, ни на каком-либо другом уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британским следователям удалось «продвинуться» в расследовании «дела Скрипалей».

По ее словам, к «событиям в Солсбери» якобы причастны двое граждан России, являющиеся сотрудниками ГРУ.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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