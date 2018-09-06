Новым пресс-секретарём Медведева станет Олег Осипов

Москва, , 15:51 — REGNUM Новым пресс-секретарем председателя правительства России Дмитрия Медведева назначен первый заместитель главного редактора агентства «Россия сегодня» Олег Осипов. Об этом пишет 6 сентября «Коммерсантъ».

По словам руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, Осипов сменит на указанной должности Наталью Тимакову, которая переходит на другую работу. Ранее в СМИ появилась информация о планах по смене пресс-секретаря Медведева — примерными сроками ухода Тимаковой назывались сентябрь или конец августа.

Напомним, сообщалось, что причина предстоящего ухода Тимаковой — намерение сменить сферу деятельности.

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