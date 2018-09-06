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В Ярославской области изберут главу Первомайского района

Политика

На пост претендуют три человека

В Ярославской области изберут главу Первомайского района
Иллюстрация: Pervomayadm.ru
Пречистое — центр Первомайского района

р.п. Пречистое, Ярославская область, 6 сентября 2018, 15:51 — REGNUM  В Первомайском районе Ярославской области пройдут выборы главы. Выбирать будут депутаты районного совета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

На выборы заявились три претендента: действующая глава района Инна Голядкина, директор МУК Первомайский межпоселенческий Дом культуры Валентина Есиева и пенсионер Георгий Сачков.

12 сентября комиссия будет рассматривать поданные документы и должна предложить не менее двух кандидатов собранию представителей депутатов. Будет избран тот, кто наберет наибольшее количество голосов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая делами администрации района Лидия Власюк.

Действующая глава Инна Голядкина уже руководит районом 2 срока — 10 лет. Судя по всему, они и будет переизбрана на новый срок. Сами выборы пройдут 18 сентября.

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Назначение глав муниципальных образований
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