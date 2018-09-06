В Петербурге могут запретить митинг из-за протестов горожан и прорыва трубы

Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Обеспокоенные петербуржцы требуют от городских властей запретить проведение митинга по теме пенсионной реформы 9 сентября на площади Ленина. Соответствующие электронные письма начали распространять в городе в четверг, 6 сентября, они подписаны некой «инициативной группой города Санкт-Петербурга», передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, проведение воскресной акции поставлено под вопрос в связи с коммунальной аварией, случившейся на площади Ленина утром 6 сентября.

В своих сообщениях «инициативная группа» указывает, что 8 сентября в городе отмечают День памяти жертв блокады Ленинграда, а значит, по мнению авторов письма, проводить политические акции на следующий день, 9 сентября, будет неуместно.

«Спустя 77 лет, в эти торжественно-траурные для петербуржцев дни, когда все сознательное население будет чтить память защитников Ленинграда у мемориалов города, на площади Ленина собираются провести митинг против повышения пенсионного возраста», — пишут авторы обращения.

Они также ссылаются на председателя Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов Василия Волобуева, который заявил, что с высказыванием своего мнения по поводу пенсионной реформы следует «немного подождать».

Отметим, 9 сентября по всей стране проходит Единый день голосования, в Ленобласти в нескольких муниципалитетах граждане будут голосовать за депутатов. «Инициативная группа» предлагает отказаться от «открытых политических дискуссий» 9 сентября и перенести дату проведения митинга в Петербурге, потому что «это время требует тишины для скорби и памяти». «Тишины, чтобы каждый из нас осознал, сколько сил приложили наши деды, подарившие нам жизнь и мирное небо над головой», — говорится в обращении.

Накануне несколько видных городских единороссов выступили против проведения митинга 9 сентября. При этом председатель комитета по законности петербургского парламента Денис Четырбок («Единая Россия») сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что лично к нему не обращались горожане с просьбой помешать проведению акции. Более того, он сомневается, что отозвать согласование на митинг сейчас было бы законно.

«Честно говоря, не знаю, насколько эти действия состыкуются с федеральным законом о митингах. Не слышал о процедуре, при которой созывают инициативную группу, чтобы запретить уже разрешенную акцию», — сказал Четырбок.

Аналогичное мнение высказали и в городском комитете по законности, правопорядку и безопасности. В Смольном отметили, что по закону отозвать согласование сейчас уже невозможно, так как оно прошло уже все необходимые этапы.

«Если только на площади Ленина случится какой-то форс-мажор, опасный для жизни», — добавили в ведомстве.

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И действительно, утром 6 сентября у Финляндского вокзала произошло ЧП — серьезный прорыв водопровода. В Смольном ссылаются на «Водоканал», который пока не выдал окончательного заключения о том, насколько ситуация опасна. Чиновники согласны, что запрет на проведение массовой акции против повышения пенсионного возраста в последний момент обернется скандалом.

«Там был прорыв не на самом месте проведения митинга, но близко от него. Если «Водоканал» скажет, что какая-то есть угроза, подмыв почвы под асфальт или что-то в этом роде, будем пересматривать. Но надеемся, что этого не произойдет, и удастся ликвидировать аварию оперативно. В противном случае придется перекрывать не только это место, а вообще всю площадь, и для транспорта тоже будут проблемы», — добавили в смольнинском комитете.

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