Как идёт диалог культур в Узбекистане. Взгляд католиков

Ватикан, , 14:25 — REGNUM Узбекская земля по воле истории стала перекрестком культур и религий, сказал в интервью изданию Vatican News апостольский администратор Узбекистана Ежи Мацулевич. Сегодня в стране, где живут представители более 80 национальностей, сохранением наследия и традиций стран происхождения занимается ряд организаций. Как обсуждается климат диалога между ними, пишет в своем обзоре католической прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

«Мы в хороших отношениях со многими из них, например, немецкими, русскими и татарскими культурными центрами, — говорит монсеньор. — Часто мы собираемся вместе, чтобы отметить главные праздники или пообщаться по другим поводам. Например, в начале лета члены татарского культурного центра проводили одного из наших ферганских монахов накануне его поездки в отпуск концертом традиционной музыки».

Диалог ведется в таком ключе, что позволяет развивать отношения между разными религиями: так, со своей стороны Мацулевич вместе с православными, армянскими и иудейскими лидерами в качестве представителя Католической церкви в Узбекистане ежегодно участвует в празднествах на завершение Рамадана.

«Кроме того, у нас очень близкие отношения с христианами других конфессий. Например, несколько месяцев назад в Фергане мы принимали участие в молитвенном бдении общины пятидесятников вместе с другими тремя или четырьмя общинами протестантской Церкви».

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