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Индонезия и Вьетнам обсудят границы исключительной экономической зоны

Политика

Президент Индонезии планирует посетить Вьетнам 11-13 сентября

Джакарта, 6 сентября 2018, 15:45 — REGNUM  Индонезия и Вьетнам обсудят границы Исключительной экономической зоны (ИЭЗ) между двумя странами во время визита президента Индонезии Джоко Видодо во Вьетнам 11−13 сентября, сообщает Sindonews.

До сих пор остается один нерешенный вопрос с приграничной зоной вокруг острова Натуна.

Во время визита в Ханой, Джоко Видодо также собирается обсудить расширение двустороннего сотрудничества для развития экономического потенциала и доступа на рынки.

«Стороны обсудят сокращение торговых барьеров, а также вопросы сотрудничества в морском и рыбном хозяйствах», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Индонезии.

В рамках двусторонней встречи планируется заключить ряд соглашений, а именно: план действий по реализации стратегического партнерства между Индонезией и Вьетнамом, план двустороннего сотрудничества 2019−2023 гг., а также меморандум о взаимопонимании по охране здоровья.

Напомним, Индонезия и Вьетнам имеют самое большое население в АСЕАН, а экономический рост двух стран за последние три года только увеличивался.

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Внешняя политика Индонезии
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