Четверг, 6 Сентября 2018 года
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Франция заявила о готовности вновь ударить по Сирии

Политика

В случае применения Дамаском химоружия в Идлибе

Франция заявила о готовности вновь ударить по Сирии
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Молот западной военщины

Париж, 6 сентября 2018, 15:35 — REGNUM  Армия Франции готова нанести удар по Сирии в случае применения официальным Дамаском химического оружия в Идлибе, сообщает 6 сентября Reuters со ссылкой на руководителя генштаба ВС Пятой республики Франсуа Лекуантра.

Вместе с тем он отметил, что к концу 2018 года следует ждать полную ликвидацию боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, провинция Идлиб на 70% находится под контролем исламистских группировок, ее еще называют «джихадистским раем». Основную роль там играет группировка «Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Именно она, по данным Минобороны России, под руководством британских спецслужб занимается подготовкой провокации по «химатаке».

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Война в Сирии
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