Президент Литвы сменила маску и заявила, что не будет влиять на выборы

Вильнюс, , 15:33 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 6 сентября, после встречи с правлением парламента перед стартом осенней сессии Сейма заявила, что не собирается влиять на президентскую кампанию в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я не буду комментировать ни одного кандидата, их выступления и публично не буду выражать поддержку ни одному из кандидатов, чтобы остаться нейтральной, не оказывать влияния на мнение жителей Литвы и оставить жителям Литвы решать, какого президента они хотят», — заявила Грибаускайте по итогам встречи на пресс-конференции в президентском дворце.

Между тем на всех выборах без исключения за два срока своих полномочий Грибаускайте всегда влияла на предвыборную кампанию, открыто агитируя за одни силы и призывая голосовать против других.

Так, Грибаускайте всегда оказывала поддержку партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) и публично критиковала их главных соперников социал-демократов. Грибаускайте также поддерживала партию Саюдис либералов, однако стала публично критично настроена к ней, когда выяснилось, что руководство партии получало взятки от предпринимателей и вносила в парламент необходимые им законы.

А во время муниципальных выборов в 2015 году Грибаускайте напрямую просила жителей не голосовать на тот момент за действующего мэра Вильнюса Артураса Зуокаса и лидера литовских поляков Вальдемара Томашевского. На вопрос, за кого она голосовала, президент ответила, что не может сказать, но намекнула, за кого не голосовала.

«Я точно не голосовала за двух человек, которые есть в списке. Не голосовала за человека, который представляет интересы Кремля, и за другого кандидата — представителя олигархов, который утопил в долгах Вильнюс», — сказала Грибаускайте после голосования.

Как президент Литвы, так и правые партии, ответственность за долги Вильнюса возлагают на Зуокаса, его также обвиняли в связи с крупными бизнес-структурами. Между тем в работе «на Кремль» в Литве публично обвиняли Томашевского.

В итоге мэром стал представитель либералов Ремигиюс Шимашюс, партия которого в настоящий момент утопает в коррупционном скандале вокруг концерна MG Baltic.