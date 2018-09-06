В Раде обвинили Порошенко в закреплении «феодальной системы» выборов

Киев, , 15:30 — REGNUM Вице-спикер Верховной Рады, депутат от фракции «Самопомощь» Оксана Сыроид обвинила президента Украины Петра Порошенко в нежелании менять Избирательный кодекс, который закрепляет «феодальную систему». Об этом Сыроид заявила 6 сентября в кулуарах Рады.

По ее словам, Украине нужно отказаться от мажоритарной системы выборов. Сыроид выступает за то, чтобы депутаты в Раду избирались только по открытым партийным спискам.

«В стенах парламента большинство депутатов готово к изменению избирательного закона и внедрению пропорциональной системы. К сожалению, сегодня именно президент Украины тормозит реформу избирательного законодательства. Он контролирует фракцию, которая имеет наибольшее число голосов в парламенте — 130 голосов. Без этих голосов принятие избирательного закона нереально», — полагает Сыроид.

Вице-спикер также считает, что президент Порошенко задействует на выборах административный ресурс.

«Мажоритарная система — это феодальная система, которая позволяет избрание на должность депутата — человека, который обеспечивается не поддержкой людей, а поддержкой админресурса — главой областной администрации, главой районной администрации. Нынешняя система позволяет главе государства, который контролирует областные и районные госадминистрации, через свой админресурс приводить тех людей, которые ему нужны. В этом природа зла», — подытожила Сыроид.

Как сообщалось, в ноябре верховная рада в первом чтении приняла проект Избирательного кодекса 3112−1, который в корне меняет систему местных выборов и выборов в парламент. В кодексе прописана пропорциональная избирательная система с открытыми списками.

При этом для политсил проходной барьер снизили с 5% до 4%. Чтобы попасть в Раду кандидату нужно будет не только победить в своем региональном округе, но и чтобы за его партию по всей Украине проголосовало не менее 4% избирателей. После этого депутаты внесли в кодекс более 4 тыс поправок.