Меркель: вопрос слежки за партией АдГ решают службы безопасности

Кёльн, Германия, , 15:34 — REGNUM Противоречия с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) нужно решать политическим путем, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопрос о целесообразности преследования АдГ спецслужбами в интервью каналу RTL 6 сентября.

«Нам следует сперва разобраться с АдГ политически. В то же время вопрос, кто будет находиться под прицелом ведомства по охране Конституции — это задача, которую службы безопасности должны регулярно снова и снова выполнять и затем давать нам рекомендации. В настоящее время таких рекомендаций нет», — сказала Меркель.

Она добавила, что «крайне критично оценивает» заявления лидера АдГ Александра Гауланда, сославшись на его призывы к мирной революции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ведомство по охране Конституции Германии установило наблюдение за молодежными отделениями партии АдГ в Бремене и Нижней Саксонии, подозревая ее членов в антиконституционных устремлениях.

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