В БПП заявили, что «до событий в Крыму Украина не хотела в НАТО»

Киев, , 15:23 — REGNUM Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко признался, что до февраля 2014 года, как и большинство украинцев, не поддерживал идею членства Украины в НАТО. Об этом Гончаренко заявил 6 сентября в кулуарах Рады.

«До февраля 2014 года не поддерживать вступление в НАТО, можно было понять. Лично я не поддерживал вступление в НАТО до февраля 2014 года, потому что считал, что Украина должна быть нейтральным государством, у нас вокруг друзья. Польша — друг, Россия — братья, друзья — Беларусь. От кого нам защищаться? Чтобы наших парней тянули в Афганистан и Ирак? Да не надо нам то НАТО. Но после того, что началось в 2014 году, жизнь очень жестоко развенчала миф, и мы за это заплатили очень большую цену», — считает Гончаренко.

По его словам, «членство Украины в НАТО станет фактором защиты от России».

«После 2014 года говорить, что нам не нужны сильные союзники, это, безусловно, предательство. Человек, который за Украину, не может говорить, что нам не нужен самый мощный в мире военный блок как союзник, когда на нас нападает Россия», — добавил Гончаренко.

Депутат полагает, что закрепление в Конституции вектора на членство в НАТО и ЕС затруднит смену вектора внешней политики Украины в случае прихода к власти пророссийских сил.

«Закон можно легко отменить — 226 голосов и закона нет, а если будут соответствующие изменения в Конституцию, то, чтобы их отменить в случае какого-то реванша, то надо будет собирать 300, что будет чрезвычайно трудно», — подытожил Гончаренко.

Как сообщалось, 5 сентября комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал предложенный президентом законопроект, закрепляющий в Конституции европейский и евроатлантический выбор Украины.

Документ будет рассмотрен еще в трех комитетах: по вопросам евроинтеграции, по предупреждению и предотвращению коррупции и по вопросам правовой политики и правосудия. После голосования в первом чтении документ рассмотрит Конституционный суд. Для внесения поправок в Конституцию законопроект должен набрать 300 депутатских голосов.

Напомним, ранее фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» заявили о готовности закрепить в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС без проведения всеукраинского референдума. 3 сентября депутат от фракции БПП, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что президент Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект об изменении Конституции, который предусматривает закрепление европейского и евроатлантического направления развития государства.