Президенты США и Южной Кореи обсудили денуклеаризацию КНДР

Сеул, , 15:22 — REGNUM Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Корейском полуострове, договорившись встретиться и продолжить обсуждение на полях открывающейся 18 сентября в Нью-Йорке 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает 5 сентября Синьхуа со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В центре внимания двух президентов находилась «окончательная, полная и проверяемая» денуклеаризация КНДР. Мун Чжэ Ин сообщил Д. Трампу, что сегодня же в Пхеньян для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном отправится спецпосланник, и о результатах переговоров американская сторона будет своевременно проинформирована.

Еще 2 сентября в резиденции главы Юга было объявлено, что в столицу Севера прибудет начальник Управления национальной безопасности при президенте Чон Ый Ён. Предполагается, что в ходе его встреч будет определена повестка третьей встречи между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином, которая состоится в Пхеньяне.

Напомним, что первые две встречи состоялись 27 апреля и 26 мая в пограничной деревне Пханмунджом, расположенной на 38-й параллели, разделяющей Север и Юг Корейского полуострова.