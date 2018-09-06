Бывшего главу таможни Киргизии объявили в розыск

Бишкек, , 15:22 — REGNUM Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии объявила в розыск Адамкула Жунусова, который, по мнению службы, в период работы на посту председателя таможенной службы организовал устойчивую коррупционную схему, в результате которой государство недосчиталось около 167 млн сомов (более 165 млн рублей). Об этом сегодня, 6 сентября, сообщила пресс-служба финпола.

По версии следствия, Жунусов содействовал частной компании в получении разрешения на переработку таможенной территории с неверным способом идентификации, в результате чего эта фирма незаконно получила таможенные преференции при ввозе товаров из-за рубежа.

«В настоящее время экс-глава таможенной службы скрывается от правоохранительных органов, тем самым воспрепятствует объективному ведению следствия. Совершенное им деяние относится к категории особо тяжких преступлений», — отмечают в ГСБЭП.

Напомним, 18 августа 2018 года бывшему председателю таможенной службы Киргизии Адамкулу Жунусову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностным положением».

28 августа 2018 года Первомайским районным судом киргизской столицы заочно избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В случае, если суд признает Жунусова виновным в совершении должностного преступления, ему будет грозить до 12 лет тюремного заключения и конфискация имущества.