Четверг, 6 Сентября 2018 года
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Бывшего главу таможни Киргизии объявили в розыск

Политика

Жунусова обвиняют в нанесении государству ущерба в размере свыше 165 млн рублей

Бывшего главу таможни Киргизии объявили в розыск
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Внимание, розыск!

Бишкек, 6 сентября 2018, 15:22 — REGNUM  Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии объявила в розыск Адамкула Жунусова, который, по мнению службы, в период работы на посту председателя таможенной службы организовал устойчивую коррупционную схему, в результате которой государство недосчиталось около 167 млн сомов (более 165 млн рублей). Об этом сегодня, 6 сентября, сообщила пресс-служба финпола.

По версии следствия, Жунусов содействовал частной компании в получении разрешения на переработку таможенной территории с неверным способом идентификации, в результате чего эта фирма незаконно получила таможенные преференции при ввозе товаров из-за рубежа.

«В настоящее время экс-глава таможенной службы скрывается от правоохранительных органов, тем самым воспрепятствует объективному ведению следствия. Совершенное им деяние относится к категории особо тяжких преступлений», — отмечают в ГСБЭП.

Напомним, 18 августа 2018 года бывшему председателю таможенной службы Киргизии Адамкулу Жунусову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностным положением».

28 августа 2018 года Первомайским районным судом киргизской столицы заочно избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В случае, если суд признает Жунусова виновным в совершении должностного преступления, ему будет грозить до 12 лет тюремного заключения и конфискация имущества.

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Коррупционные скандалы в Киргизии
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