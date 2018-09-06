Четверг, 6 Сентября 2018 года
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Украина подписала военные соглашения с Польшей и Румынией

Политика

С первой – о сотрудничестве в сфере обороны, со второй – о военных перевозках

Киев, 6 сентября 2018, 15:19 — REGNUM  Польско-украинское соглашение о сотрудничестве в сфере обороны ратифицировала Верховная рада, сообщает 6 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, страны будут проводить совместные мероприятия в сфере обороны и обмениваться информацией. Помимо этого, Украина подписала соглашение о сотрудничестве с Румынией в сфере военных перевозок. Документ регламентирует перевозки по воздуху, железной и автомобильной дороге.

Напомним, ранее на Дунае между Украиной и Румынией начались военные учения Riverin-2018. Киев направил на учения два катера «Гюрза-М», один катер «Чигирин» и три катера «Нежин». Со стороны Румынии в учениях участвуют малый артиллерийский корабль Lascăr Catargiu и артиллерийский катер Rovine.

Читайте ранее в этом сюжете: На Дунае начались румыно-украинские военные учения

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